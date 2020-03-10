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Мартиросян и Слепаков будут писать песни для звезд в новом шоу

Пока не уточняется, кого именно из музыкантов планируется приглашать в новое шоу
Гарик Мартиросян и Софико Шеварднадзе "Просто о сложном"
Описание
Гарик Мартиросян и Софико Шеварднадзе
© "Просто о сложном"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель и ведущий комедийного шоу Comedy Club Гарик Мартиросян и артист, музыкант и сценарист Семен Слепаков запускают новое музыкальное шоу, в котором они будут писать известным музыкантам песни в течение одного часа. Об этом Мартиросян рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Мы сейчас с Семеном Слепаковым пытаемся сделать новое шоу. <...> Хотим приглашать в студию музыкантов, допустим, Монеточку мы приглашаем к нам в программу, и говорим: сейчас, Монеточка, в течение часа мы с Семеном вдвоем напишем лучший хит твоей жизни, песню, которая "порвет" всех. И мы в течение часа ей пишем песню, вот это чудо-творчество мы хотим показать, как мы пишем слова, музыку", - поделился он.

Мартиросян пока не уточнил, кого именно из музыкантов планирует приглашать в новое шоу, а также дату премьеры.

Форматы юмора

Отвечая на вопрос Шеварднадзе о новых форматах юмора, Мартиросян отметил, что в России на первый план выходят блогеры, которые пришли на смену юмористам, выступающим в формате стендапа. "Стендап уже не занимает первые места, мир продолжает развиваться. Увлечение стендапом было на пике, и, мне кажется, начинает спадать. Я бы сказал, что сейчас в тренде такой блогерский юмор, такой кусачий, <...> может, это какие-то производные стендапа", - считает он

Кроме того, на выступления комиков стала приходить качественно новая публика. "Мы начали получать новый вид публики, публика стала креативной, понимающей и требовательной. Это дико меня забавляет, это очень весело <...> Но специально что-то делать для того, чтобы всю жизнь потакать вкусам публики, я не буду. Зачем нравиться всем, в чем смысл?" - добавил шоумен.

О программе

В марте стартовал второй сезон передачи "Просто о сложном", которая теперь будет выходить раз в неделю. Создатели снимают ток-шоу на смартфоны и приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

"Второй сезон "Просто о сложном" будет, во-первых, длиннее, потому что у нас будет больше эпизодов, чем в первом сезоне, - рассказала ТАСС ведущая Софико Шеварднадзе. - Во-вторых, будет очень много желанных эксклюзивных гостей - вы не увидите их в других программах с интервью. Придут визионеры из очень разных областей, те люди, которые мне особенно интересны своим опытом".

Продюсер проекта Алексей Боков в свою очередь сказал ТАСС, что в новом проекте будут затронуты новые темы: от современного искусства до трансплантологии, экономику, медиа, кино, спорт. "Рад, что удался технологический эксперимент, и мы продолжаем работать с технологиями Apple, благодаря которым снимаем видео в качестве 4К", - заключил он.

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