Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Хабаровском крае и на Камчатке

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. В Хабаровский край и на Камчатку в ближайшие дни циклоны принесут непогоду, снег и сильный ветер.

"C 11 марта север Хабаровского края окажется во власти снежного циклона. Осадки выпадут в Николаевском, Ульчском, Солнечном и Комсомольском районах. Днем температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов, ночью опустится до минус 12 градусов", - говорится во вторник на сайте правительства региона.

После нескольких периодов потепления в марте температура в регионе вернется к среднегодовым значениям. Сейчас разница с нормой составляет 1 градус. Об этом сообщает Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики ожидают, что к выходным в край придет еще один снежный циклон, который начнется на юге и распространится на восток и север. Он будет сопровождаться северо-западным ветром со скоростью 5-10 м/с.

Спасатели призывают жителей региона заранее побеспокоится о личной безопасности в связи с непогодой. На время снегопадов лучше отложить походы в лес и на рыбалку, длительные поездки на автомобиле. Кроме того, важно соблюдать правила пересечения водоемов, переправляться через реки и озера можно только в местах официальных переправ. В регионе действуют 36 зимников.

На Камчатке

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося к берегам полуострова тихоокеанского циклона. Об сообщили во вторник ТАСС в Камчатгидромете.

"В среду днем на юго-западе края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических условий: сильный снег, ветер юго-восточный 25-30 м/с. В течение суток влияние циклона распространится на юго-восточное побережье, в том числе Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. Здесь также пойдет мокрый снег, усилится восточный ветер", - рассказали ТАСС в управлении Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 11 марта атмосферный вихрь начнет влиять на юго-западное побережье Камчатки. Погода испортится в Усть-Большерецком и Соболевском районах полуострова. Своего пика циклон достигнет ночью 12 марта.

В четверг в столице края осадки прекратятся, но сохранится сильный ветер - до 20 м/c. Циклон пойдет по Охотскому морю. Ночью 12 марта в зоне его влияния окажутся почти все районы края, кроме Олюторского и Пенжинского. До них атмосферный вихрь доберется к вечеру четверга, прогнозируют метеорологи. На севере края также возможен мокрый снег и сильный ветер.