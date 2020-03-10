РБК: в России число заболевших коклюшем выросло за год почти на 40%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество людей, заболевших коклюшем, выросло в России за год почти на 40% и составило 14 тыс. 406 человек. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза, сообщает в среду газета РБК со ссылкой на предоставленные Росстатом данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года.

По информации издания, в январе 2020 года в РФ количество заболевших коклюшем достигло 1758, причем большая часть из них (89%) - дети в возрасте до 14 лет. Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву, следует из данных Роспотребнадзора.

РБК сообщает, что количество заболевших коклюшем растет из года в год, несмотря на то что прививка от него сделана у более чем 95% населения. "В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет", - сообщил изданию главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

По его словам, одной из основных причин роста заболеваемости является отсутствие своевременной вакцинации детей. "При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014-2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень - более 95% - в некоторых регионах не достигается даже к двум годам", - добавил Брико.

Коклюш - это воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным симптомом которой является приступообразный спазматический кашель. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет.