На Чукотке прервалась экспедиция "Берингов мост"

АНАДЫРЬ, 10 марта, /ТАСС/. Экспедиция "Берингов мост", главным замыслом которой было соединение пешим маршрутом русской Арктики и Аляски, прервалась из-за эвакуации участников путешествия со льдины Чукотского моря. Неблагоприятная ледовая обстановка и надвигающийся шторм не позволили лыжникам продолжить свой маршрут и их вертолетом доставили в село Лаврентия, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "ЧукотАВИА" Валерий Васильев.

Экспедиция "Берингов мост" началась 1 марта, когда из чукотского села Энурмино вышла группа из восьми лыжников с собакой. Они планировали пройти легендарным историческим путем по льду Чукотского моря, соединяющим русские земли с Аляской. Из-за установившейся теплой погоды и больших трещин на льду Чукотского моря им пришлось несколько раз менять направление движения. В итоге за десять дней пути лыжники прошли всего около восьми километров.

"Во вторник оставшиеся члены экспедиции решили завершить переход. Сегодня за ними вылетел второй вертолет - первый в понедельник забрал двоих участников, которые отказались от своей затеи ранее. Всех путешественников уже доставили в село Лаврентия", - рассказал Васильев.

Экспедиция "Берингов мост" должна была завершиться в американском поселке Пойнт-Хоп. Также переход должен был стать подготовкой к более масштабному путешествию, которое участники экспедиции планировали совершить через два года с Федором Конюховым на собачьих упряжках от Чукотки до Гренландии.