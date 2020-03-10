{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Чукотке прервалась экспедиция "Берингов мост"

Участников эвакуировали из-за неблагоприятной ледовой обстановки и шторма

АНАДЫРЬ, 10 марта, /ТАСС/. Экспедиция "Берингов мост", главным замыслом которой было соединение пешим маршрутом русской Арктики и Аляски, прервалась из-за эвакуации участников путешествия со льдины Чукотского моря. Неблагоприятная ледовая обстановка и надвигающийся шторм не позволили лыжникам продолжить свой маршрут и их вертолетом доставили в село Лаврентия, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "ЧукотАВИА" Валерий Васильев.

Экспедиция "Берингов мост" началась 1 марта, когда из чукотского села Энурмино вышла группа из восьми лыжников с собакой. Они планировали пройти легендарным историческим путем по льду Чукотского моря, соединяющим русские земли с Аляской. Из-за установившейся теплой погоды и больших трещин на льду Чукотского моря им пришлось несколько раз менять направление движения. В итоге за десять дней пути лыжники прошли всего около восьми километров.

"Во вторник оставшиеся члены экспедиции решили завершить переход. Сегодня за ними вылетел второй вертолет - первый в понедельник забрал двоих участников, которые отказались от своей затеи ранее. Всех путешественников уже доставили в село Лаврентия", - рассказал Васильев.

Экспедиция "Берингов мост" должна была завершиться в американском поселке Пойнт-Хоп. Также переход должен был стать подготовкой к более масштабному путешествию, которое участники экспедиции планировали совершить через два года с Федором Конюховым на собачьих упряжках от Чукотки до Гренландии.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Онищенко заявил, что Китай в целом справился с распространением коронавирусной инфекции
Академик РАН пояснил, что критерием закрытия очага вспышки в провинции Ухань будет выписка последнего пациента и максимальный инкубационный период 14 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС