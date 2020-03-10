Омбудсмены будут наблюдать за проведением голосования по Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник сообщила, что региональные омбудсмены примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования по поправке к Конституции.

"Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования, у нас есть для этого достаточный опыт, будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека, все будут принимать участие в наблюдении", - сказала Москалькова на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме во вторник, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.