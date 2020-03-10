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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 157

Смертельных случаев пока не зарегистрировано

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 112 до 157. Об этом говорится в распространенной Министерством социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии утренней сводке.

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"Подтвержденные случаи по состоянию на 10.03.2020, 08:00 (10:00 мск) - 157", - отмечается в сообщении.

На наличие вируса в Австрии были проверены более 5 тыс. человек, десятки людей были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

Австрия в качестве меры борьбы с распространением вируса ввела выборочный санитарный контроль на границе с Италией, отменила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, а также Милан и Болонью. В Милан и Венецию также отменены ночные поезда дальнего следования компании "Австрийские федеральные железные дороги". Туристам из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызываемого коронавирусом, для въезда в Австрию необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус или пройти медицинское обследование на месте.

 

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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