Синоптики рассказали, какая погода ожидается на юге России в ближайшие сутки

ТАСС, 10 марта. Существенное понижение температуры и ветер, местами - дожди прогнозируются в ближайшие сутки на Юге России, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Последние дни в регионах юга страны было по-летнему тепло, фиксировались рекордные максимумы, температура местами поднималась близко к 30-градусным отметкам. Еще сегодня местами там вновь возможны рекорды тепла, но уже ближайшей ночью синоптическая ситуация начнет меняться. Юг России будет пересекать холодный фронтальный раздел, здесь прогнозируются похолодание, местами дожди", - сказал он.

На фоне довольно высокого атмосферного давления дожди будут короткими и локальными, а вот ветер - довольно сильным, его скорость составит 7-12 м/с, в порывах - до 13-18 м/с, в Крыму местами до 15-20 м/с. температурный фон понизится сразу на 10-12 градусов. В частности, в Крыму и в Ростовской области в дневные часы в среду прогнозируется 10-15 градусов, на Кубани - 13-18 градусов, в ночные часы столбики термометров не опустятся до минусовых отметок. Это похолодание не приблизит температуру воздуха даже к норме. Если за последние дни превышение над нормой составляло 10-12 градусов, то в среду - четверг оно будет от 4 до 6 градусов выше нормы, уточнил Леус.

"В пятницу-субботу немного потеплеет, а вот в выходные регионы юга России ждет вторая, более мощная холодная волна. Какая конкретно ситуация с погодой сложится в предстоящие выходные дни, пока точно говорить рано", - добавил собеседник агентства.