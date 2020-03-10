{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на юге России в ближайшие сутки

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что ожидается понижение температуры и ветер

ТАСС, 10 марта. Существенное понижение температуры и ветер, местами - дожди прогнозируются в ближайшие сутки на Юге России, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Последние дни в регионах юга страны было по-летнему тепло, фиксировались рекордные максимумы, температура местами поднималась близко к 30-градусным отметкам. Еще сегодня местами там вновь возможны рекорды тепла, но уже ближайшей ночью синоптическая ситуация начнет меняться. Юг России будет пересекать холодный фронтальный раздел, здесь прогнозируются похолодание, местами дожди", - сказал он.

На фоне довольно высокого атмосферного давления дожди будут короткими и локальными, а вот ветер - довольно сильным, его скорость составит 7-12 м/с, в порывах - до 13-18 м/с, в Крыму местами до 15-20 м/с. температурный фон понизится сразу на 10-12 градусов. В частности, в Крыму и в Ростовской области в дневные часы в среду прогнозируется 10-15 градусов, на Кубани - 13-18 градусов, в ночные часы столбики термометров не опустятся до минусовых отметок. Это похолодание не приблизит температуру воздуха даже к норме. Если за последние дни превышение над нормой составляло 10-12 градусов, то в среду - четверг оно будет от 4 до 6 градусов выше нормы, уточнил Леус.

"В пятницу-субботу немного потеплеет, а вот в выходные регионы юга России ждет вторая, более мощная холодная волна. Какая конкретно ситуация с погодой сложится в предстоящие выходные дни, пока точно говорить рано", - добавил собеседник агентства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Ухане закрыли все временные больницы из-за улучшения ситуации с коронавирусом
По данным портала The Paper, группу из 49 выздоровевших пациентов выписали из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС