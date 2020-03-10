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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Белоруссии подтвердил три новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев заболевания в республике выросло до девяти

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что тесты еще трех пациентов на коронавирус оказались положительными. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания в республике выросло до девяти, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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"Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам первого уровня, пациентов, вернувшихся из Италии, у которых в минувшие выходные пришли три положительных теста, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал, что эти граждане уже находятся в медицинских учреждениях, опасность заражения от них минимальна. "Превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания, - отмечает пресс-служба. - На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура нормальная, жалоб нет".

В Минздраве также сообщили, что число излеченных от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось до трех человек. "У студента из Ирана (первый завозной случай в республике - прим. ТАСС) получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов, - сказано в сообщении. - На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля, все три пациента будут выписаны из стационара".

Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, удовлетворительное.

 

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