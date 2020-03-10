Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

На 10 марта 2020 года, по данным ВОЗ, число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 113 тыс. человек, около 4 тыс. скончались.

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее типом коронавируса, была впервые зафиксирована в городе Ухань китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. За два с половиной месяца вирус, получивший название COVID-19, распространился на все континенты, кроме Антарктиды, им заразились люди в более чем ста странах. Большая часть случаев заражения приходится на материковый Китай, тяжелая эпидемиологическая ситуация сохраняется в Иране, Южной Корее и Италии, причем Апеннинский полуостров в начале марта вышел на первое место по смертности от коронавируса — количество летальных исходов достигло 463 человек. Поздно вечером 9 марта председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте ввел карантин по всей стране. Передвижение населения по всей территории Италии ограничивается, чтобы остановить распространение вируса. До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

В России с конца января заразились 17 человек. Еще трое соотечественников не вошли в официальную статистику по России: у них коронавирус обнаружили во время путешествия на круизном лайнере Diamond Princess, с которого они были эвакуированы в Казань. Сейчас все трое поправились и выписаны из больницы. В Москве власти обязали всех туристов, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, проводить 14 дней в самоизоляции: не посещать учебу, работу, максимально сократить контакты с окружающими, выходы на улицу. Нарушителям этих требований грозит уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Соблюдение режима карантина отслеживается с помощью видеонаблюдения.

В инфографике ТАСС отражается актуальная информация о распространении коронавирусной инфекцией в мире.