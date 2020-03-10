{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

© REUTERS/Kim Kyung-Hoon
ТАСС подготовил регулярно обновляемую инфографику, которая отражает распространение коронавируса в мире на базе ежедневных открытых данных Университета Джона Хопкинса (США). Она показывает данные заражения новым вирусом за предыдущий день.

На 10 марта 2020 года, по данным ВОЗ, число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 113 тыс. человек, около 4 тыс. скончались. 

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее типом коронавируса, была впервые зафиксирована в городе Ухань китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. За два с половиной месяца вирус, получивший название COVID-19, распространился на все континенты, кроме Антарктиды, им заразились люди в более чем ста странах. Большая часть случаев заражения приходится на материковый Китай, тяжелая эпидемиологическая ситуация сохраняется в Иране, Южной Корее и Италии, причем Апеннинский полуостров в начале марта вышел на первое место по смертности от коронавируса — количество летальных исходов достигло 463 человек. Поздно вечером 9 марта председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте ввел карантин по всей стране. Передвижение населения по всей территории Италии ограничивается, чтобы остановить распространение вируса. До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

В России с конца января заразились 17 человек. Еще трое соотечественников не вошли в официальную статистику по России: у них коронавирус обнаружили во время путешествия на круизном лайнере Diamond Princess, с которого они были эвакуированы в Казань. Сейчас все трое поправились и выписаны из больницы. В Москве власти обязали всех туристов, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, проводить 14 дней в самоизоляции: не посещать учебу, работу, максимально сократить контакты с окружающими, выходы на улицу. Нарушителям этих требований грозит уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Соблюдение режима карантина отслеживается с помощью видеонаблюдения. 

В инфографике ТАСС отражается актуальная информация о распространении коронавирусной инфекцией в мире. 

 

Реклама на ТАСС
Открытие фонтанов в заповеднике "Петергоф" состоится 25 апреля
В действие будут приведены все 147 водометов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС