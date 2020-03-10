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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК открыл информационно-справочный центр для вопросов о голосовании по Конституции

Уточняется, что звонки в информационно-справочный центр принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Центризбирком России запустил во вторник информационно-справочный центр для вопросов граждан о процедуре общероссийского голосования по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 10 марта функционирует ежедневно, с 09:00 до 18:00, информационно-справочный центр ЦИК", - говорится в сообщении на сайте комиссии.

Уточняется, что звонки в информационно-справочный центр принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.

Как отмечается, в частности, по телефону граждане могут получить справочную информацию о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, запросить контакты избирательных комиссий, получить данные о проходящих избирательных кампаниях и порядке обращения в ЦИК.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина ранее сообщала ТАСС, что комиссия откроет горячую линию по информированию граждан о процедуре общероссийского голосования. По ее словам, также будет создан специальный сайт "Конституция 2020", где будет собрана вся информация как о порядке голосования, так и о содержании поправок.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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