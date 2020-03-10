{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов надеется, что Крым будет востребованным у туристов на фоне коронавируса

Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное обслуживание всех прибывающих туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов надеется, что в этом году курорты полуострова будут особенно востребованными у туристов на фоне закрытия авиасообщения с рядом зарубежных направлений из-за коронавируса.

Спецпроект на тему
Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера Самые впечатляющие цифры и факты о полуострове

"Китай закроется, азиатские страны закроются, я не исключаю, что крымское направление будет супервостребованным", - сообщил Аксенов журналистам, отметив, что пока не хочет прогнозировать, сколько туристов приедет в Крым в сезон.

При этом Аксенов подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное обслуживание всех прибывающих туристов. "Здесь вопрос не в том, чтобы больше туристов взять, а в том, чтобы потом не получить массу отписок по отъезду в связи с тем, что продать - продали, продавали уже все что угодно: заполняли подсобки, сараи и так далее, а качество обслуживания никакое, повторно турист не приедет, поэтому, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на качественном обслуживании и соответствии цен этому качеству. Вот если мы это выдержим, то, соответственно, Крым как курорт будет иметь перспективу", - сказал он.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
Лабораторию анимации создадут для школьников Амурской области по президентскому гранту
В ней смогут пройти обучение 20 школьников в возрасте от 7 до 17 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС