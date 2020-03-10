Аксенов надеется, что Крым будет востребованным у туристов на фоне коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов надеется, что в этом году курорты полуострова будут особенно востребованными у туристов на фоне закрытия авиасообщения с рядом зарубежных направлений из-за коронавируса.

"Китай закроется, азиатские страны закроются, я не исключаю, что крымское направление будет супервостребованным", - сообщил Аксенов журналистам, отметив, что пока не хочет прогнозировать, сколько туристов приедет в Крым в сезон.

При этом Аксенов подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное обслуживание всех прибывающих туристов. "Здесь вопрос не в том, чтобы больше туристов взять, а в том, чтобы потом не получить массу отписок по отъезду в связи с тем, что продать - продали, продавали уже все что угодно: заполняли подсобки, сараи и так далее, а качество обслуживания никакое, повторно турист не приедет, поэтому, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на качественном обслуживании и соответствии цен этому качеству. Вот если мы это выдержим, то, соответственно, Крым как курорт будет иметь перспективу", - сказал он.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.