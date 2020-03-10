Лабораторию анимации создадут для школьников Амурской области по президентскому гранту

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Занятия в "Лаборатории амурской анимации" Благовещенска, которую создадут на средства президентского гранта, начнутся 1 июня. В ней смогут пройти обучение 20 школьников в возрасте от 7 до 17 лет, сообщила ТАСС председатель и директор некоммерческой организации Светлана Картошкина.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс начался 26 февраля.

"Прием заявок от желающих стать участниками проекта "Лаборатория амурской анимации" начнется в апреле. Заниматься в "Лаборатории" будут 20 человек, в возрасте от 7 до 17 лет, которые пройдут конкурсный отбор. Предпочтение будем отдавать детям, которые обучаются в художественных школах. Занятия в "Лаборатории амурской анимации" начнутся 1 июня", - сообщила Картошкина.

Занятия будут проходить в библиотеке имени Бориса Машука, где установят компьютер, ноутбук, графический планшет и комплекс "Мульт-лаборатория", который позволяет работать с анимацией разных видов, в том числе с теневой, кукольной и песочной анимацией.

Картошкина разъяснила, что основной задачей проекта является помощь детям в самоопределении и самореализации. Кроме того, для Примаурья этот проект станет новым толчком к развитию анимации. "Проект направлен на то, чтобы дети профессионально ориентировались на анимацию, получали на занятиях и мастер-классах знания, которые помогут им реализоваться, а не просто научиться рисовать. В Амурском государственном университете хотят открыть отделение для аниматоров, а мы - первый этап", - разъяснила Картошкина.

Участники "Лаборатории амурской анимации" смогут получить навыки от советского и российского режиссера-мультипликатора, сценариста и художника-постановщика Татьяны Ильиной и художника-постановщика студии "Союзмультфильм" Валерия Коваля. Выдающиеся постановщики будут обучать школьников онлайн.

Победители конкурса 2020 года

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.