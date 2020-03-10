{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Город Санья возглавил китайский рейтинг восстановления туриндустрии после эпидемии

По оценкам экспертов, в тройку лидеров также вошли город Чэнду и провинция Гуйчжоу

САНЬЯ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в южной провинции Хайнань возглавил перечень городов в КНР по возможностям восстановления туристической индустрии после окончания вспышки коронавируса нового типа. Соответствующий рейтинг, как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", составлен крупнейшей в стране онлайн туристической компанией Ctrip.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По оценкам экспертов, проанализировавших сотни направлений через разработанную компанией платформу больших данных Travel Observer, первые три места в рейтинге делят между собой города Санья, Чэнду и провинция Гуйчжоу. Город Санья при этом набрал 68 пунктов по утвержденной системе оценки потенциала к восстановлению туриндустрии.

Платформа больших данных Travel Observer представляет собой модель восстановления индустрии туризма в 2020 году. Она объединяет несколько показателей. В их числе, в частности, - данные о состоянии глобального туризма до и после эпидемии, развитие сферы туризма в 2019-2020 годах, а также прогноз по эпидемии коронавируса. Согласно утверждению экспертов, отрасль начнет поступательно расти после улучшения эпидемиологической ситуации, а активная фаза восстановления придется на майские праздники и период летних отпусков.

За базовый положительный показатель была принята отметка в 50 пунктов в рейтинге. В компании выделили более 40 туристических направлений внутри страны с показателем выше 50 пунктов.

Компания Ctrip, учитывая предстоящий период восстановления от последствий распространения коронавируса, объявила о плане восстановления туризма. Он предусматривает бронирование в начале марта будущих туристических поездок с самыми разными пакетами услуг, которые можно зарезервировать на любой период года. Компания предлагает бесплатный возврат средств и льготные условия внесения изменений в туры.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Польша отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса
В стране уже зарегистрировали 18 подтвержденных случаев заболевания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС