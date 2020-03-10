Город Санья возглавил китайский рейтинг восстановления туриндустрии после эпидемии

САНЬЯ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в южной провинции Хайнань возглавил перечень городов в КНР по возможностям восстановления туристической индустрии после окончания вспышки коронавируса нового типа. Соответствующий рейтинг, как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", составлен крупнейшей в стране онлайн туристической компанией Ctrip.

По оценкам экспертов, проанализировавших сотни направлений через разработанную компанией платформу больших данных Travel Observer, первые три места в рейтинге делят между собой города Санья, Чэнду и провинция Гуйчжоу. Город Санья при этом набрал 68 пунктов по утвержденной системе оценки потенциала к восстановлению туриндустрии.

Платформа больших данных Travel Observer представляет собой модель восстановления индустрии туризма в 2020 году. Она объединяет несколько показателей. В их числе, в частности, - данные о состоянии глобального туризма до и после эпидемии, развитие сферы туризма в 2019-2020 годах, а также прогноз по эпидемии коронавируса. Согласно утверждению экспертов, отрасль начнет поступательно расти после улучшения эпидемиологической ситуации, а активная фаза восстановления придется на майские праздники и период летних отпусков.

За базовый положительный показатель была принята отметка в 50 пунктов в рейтинге. В компании выделили более 40 туристических направлений внутри страны с показателем выше 50 пунктов.

Компания Ctrip, учитывая предстоящий период восстановления от последствий распространения коронавируса, объявила о плане восстановления туризма. Он предусматривает бронирование в начале марта будущих туристических поездок с самыми разными пакетами услуг, которые можно зарезервировать на любой период года. Компания предлагает бесплатный возврат средств и льготные условия внесения изменений в туры.