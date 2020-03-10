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Распространение коронавируса нового типа

Совет ООН по правам человека внес коррективы в работу своей сессии из-за коронавируса

Заседания будут проходить в более просторном зале, а число присутствующих представителей стран ограничат

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) из-за распространения коронавируса внес коррективы в работу своей 43-й сессии, проходящей в Женеве. Отныне заседания будут проходить в более просторном зале, а число присутствующих представителей стран ограничено, сообщила в распространенном во вторник заявлении председатель СПЧ Элизабет Тичи-Фиссльбергер (Австрия).

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Она отметила, что на состоявшейся накануне встрече бюро СПЧ с участием властей Швейцарии обсуждались "последние события, касающиеся заболевания COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), и его последствий". При этом было принято к сведению мнение кантональных властей Женевы и женевской штаб-квартиры ООН о том, что они "не видят причин для отмены нынешней сессии" при выполнении мер предосторожности.

Среди таких мер Тичи-Фиссльбергер назвала перенос пленарных заседаний из нынешнего Зала ХХ в гораздо более просторный Зал Ассамблеи, чтобы "между делегациями было надлежащее пространство". Кроме того, рекомендовано, чтобы в зале делегации были представлены не более чем двумя представителями, а "свободные места между делегациями не были бы заняты". Будет организована онлайн-трансляция сессий, чтобы за дискуссиями могли следить те делегаты, которые не находятся в зале.

Участникам сессии рекомендовано "воздержаться от рукопожатий и часто мыть руки". Специальные санитарные средства для обработки рук будут предоставлены женевской штаб-квартирой. "Делегаты с такими симптомами, как жар или кашель, не должны посещать встречи", - отметила Тичи-Фиссльбергер. По ее словам, бюро "продолжит дискуссии относительно наилучших вариантов процесса одобрения решений" сессии, так как в Зале Ассамблеи не предусмотрена возможность проведения электронного голосования.

Совет ООН по правам человека на нынешней сессии (24 февраля - 20 марта) рассматривает актуальные правозащитные проблемы современности. В повестке дня - ситуация более чем в 30 государствах, в том числе в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Ливии, Мьянме, Сирии, на Украине, в Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

 

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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