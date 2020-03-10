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Несколько помещений в храме Спаса на Крови могут предоставить РПЦ

Речь идет о свободных площадях на цокольном этаже храма и помещении за алтарем
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают некоторые помещения в соборе Спаса на Крови для того, чтобы предоставить их священнослужителям. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

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"Для совместного использования музеем и РПЦ рассматриваются свободные помещения на цокольном этаже храма и помещения за алтарем, которые сейчас используются экскурсоводами музея", - сказал представитель пресс-службы.

Ряд СМИ 28 февраля сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти города передать в ведение Русской православной церкви (РПЦ) сам храм Спаса на Крови. Комитет имущественных отношений сообщил, что получал обращение от Санкт-Петербургской митрополии с просьбой передать не весь храм, а только ризницу (часовню) Спаса на Крови. В Санкт-Петербургской митрополии также сообщили ТАСС, что информация о заявке на передачу Спаса на Крови не является достоверной.

Храм Спаса на Крови входит в комплекс государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Храм является музеем, но по соглашению с Санкт-Петербургской епархией в нем регулярно проходят богослужения.

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РоссияСанкт-Петербург
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