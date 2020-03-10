Тимур Еремеев будет вести программу "На самом деле" вместо Шепелева

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тимур Еремеев будет вести программу "На самом деле" на Первом канале вместо телеведущего Дмитрия Шепелева, сообщили во вторник в пресс-службе канала.

Шепелев ранее объявил об уходе с Первого канала. "Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле", - сказали в пресс-службе, отметив, что первый выпуск выйдет во вторник.

По словам Еремеева, в создании передачи больше всего его интересуют гости, которые пришли на программу. "Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле", - цитирует его пресс-служба.

"На самом деле" - ток-шоу, в котором происходит очная ставка между людьми, которых некогда связывали отношения, но чувства были уничтожены ложью. В студии у гостей есть возможность поговорить друг с другом, а для исключения обмана участников подключают к полиграфу.