{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тимур Еремеев будет вести программу "На самом деле" вместо Шепелева

Первый выпуск выйдет 10 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тимур Еремеев будет вести программу "На самом деле" на Первом канале вместо телеведущего Дмитрия Шепелева, сообщили во вторник в пресс-службе канала.

Шепелев ранее объявил об уходе с Первого канала. "Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле", - сказали в пресс-службе, отметив, что первый выпуск выйдет во вторник.

По словам Еремеева, в создании передачи больше всего его интересуют гости, которые пришли на программу. "Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле", - цитирует его пресс-служба.

"На самом деле" - ток-шоу, в котором происходит очная ставка между людьми, которых некогда связывали отношения, но чувства были уничтожены ложью. В студии у гостей есть возможность поговорить друг с другом, а для исключения обмана участников подключают к полиграфу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Польша отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса
В стране уже зарегистрировали 18 подтвержденных случаев заболевания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС