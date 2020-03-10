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В Ленобласти и Петербурге спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы

Животные находятся на реабилитации в Центре спасения тюленей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Зоологи спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали по Неве на льдине из Ленинградской области в сторону Петербурга, сообщила пресс-служба управления Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

"В праздничные выходные на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга спасены семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали на маленьких льдинах по Неве", - говорится в сообщении.

8 марта специалисты обнаружили двух детенышей нерпы в районе Невской Дубровки и Шлиссельбурга. Еще одного белька обнаружили в Неве в районе проспекта Обуховской обороны, 147. Четверым белькам оказали помощь 9 марта в Неве в районе Арсенальной и Синопской набережных, а также на проезжей части в районе станции метро "Приморская".

Медицинскую помощь одному детенышу нерпы оказывают специалисты Центра спасения тюленей. Животное подверглось нападению птиц, сильно исклевано и истощено, отсутствует часть шерсти. Все семь детенышей находятся на реабилитации в Центре спасения тюленей, уточнили агентству в пресс-службе управления Росприроднадзора.

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