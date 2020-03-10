Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 1139

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 27 и достигло 1139. Об этом сообщил в понедельник глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

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"По состоянию на сегодня число подтвержденных случаев равняется 1139, из них 484 - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия", - сказал он.

В предыдущие несколько дней суточный прирост составлял от 100 до 260 случаев.

У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Умерли от последствий коронавируса двое жителей ФРГ в возрасте 89 и 78 лет.