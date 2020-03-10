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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Центральной России с 10 по 13 марта

По их данным, ожидается понижение температуры

ТАСС, 10 марта. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в дневные часы на 3-9 градусов на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) 10-13 марта. Так, в Белгородской, Курской, Тамбовской областях похолодает с плюс 15 до 6 градусов, в Орловской - с плюс 16 до плюс 8 градусов, в большинстве регионов пройдут дожди, сообщили ТАСС во вторник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Воронежской и Липецкой областях, по данным региональных гидрометцентров, днем 10 марта воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, но со среды начнутся небольшие и умеренные дожди, температура понизится до плюс 13, а к пятнице - до плюс 8-10 градусов. Также на 6-8 градусов к 13 марта похолодает в Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской областях, где во вторник днем ожидается до плюс 14-15 градусов. "На смену солнечной и ясной погоде придет переменная облачность и небольшие дожди", - отметили в ЦГМС по Курской области.

Дождливая и прохладная погода - до плюс 7-10 градусов в дневные часы и до плюс 3-6 градусов ночами - прогнозируется с 11 по 13 марта в Брянской, Калужской, Рязанской, Тульской областях, где в прошедшие выходные и вторник столбики термометров поднимались до плюс 12-14 градусов. "В Калужской области всю неделю будет идти дождь, температура воздуха опустится до плюс 9 градусов днем, до плюс 3 - ночью", - сказали в региональном ЦГМС.

Не выше плюс 6-8 градусов со среды по пятницу будет во Владимирской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, дожди различной интенсивности, по данным местных гидрометцентров, ожидаются преимущественно с четверга.

По данным сайта Гидрометцентра России, на фоне перемены погоды в регионах ЦФО возможно образование тумана в утренние часы, усиление ветра до 18 м/с. Неустойчивый характер погоды синоптики связывают с постепенным проникновением полярных воздушных масс, которые будут вытеснять теплый воздух, поступающий с берегов Атлантики.

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