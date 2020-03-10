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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Латвии выросло до восьми

Семь заболевших заразились в итальянском горнолыжном курорте Червиния

РИГА, 10 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Латвии увеличилось до восьми. Об этом во вторник сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

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"В течение последних суток было сделано 30 исследований, два позитивных случая заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), которые вернулись в Латвию 7 марта и заразились в итальянском горнолыжном курорте Червиния. В целом сделано 274 исследования, в Латвии всего подтверждено восемь случаев заболевания COVID-19", - указывает ведомство на своей странице в Twitter.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле со своей стороны сообщила, что семеро заболевших являются туристами одной группы, которые отдыхали в Червинии. "Все из одной группы. Всего было 19 отдыхающих", - написала она в своем Twitter.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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ЛатвияРаспространение коронавируса нового типа
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