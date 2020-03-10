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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Лиссабонский университет временно закрылся из-за угрозы распространения коронавируса

По данным телеканала SIC, всего в стране приостановили занятия до 20 марта восемь вузов

ТАСС, 10 марта. Восемь португальских вузов, включая Лиссабонский и Коимбрский университеты, приостановили занятия до 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал SIC.

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Студенты переведены на дистанционное обучение.

Лиссабонский университет считается крупнейшим вузом Португалии, а Коимбрский - старейшим в стране и одним из старейших в Европе.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 39 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее правительство страны приостановило авиасообщение с северными районами Италии.

 

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ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
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