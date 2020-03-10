В некоторых регионах России прогнозируется сход лавин

ТАСС, 10 марта. Лавинная опасность прогнозируется в ближайшие дни на территории четырех регионов Северного Кавказа, а также в Краснодарском крае, Хакасии, Туве и на Сахалине. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Росгидромета.

"С 18:00 мск 10.03.2020 г. по 18:00 мск 11.03.2020 г. в горах Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания выше 2000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Также предупреждение о лавинной опасности с 11 по 13 марта будет действовать в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. Кроме того 11 марта лавиноопасно на территории Холмского, Невельского, Макаровского, Смирныховского, Долинского городских округов и города Южно-Сахалинска, сообщает Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.