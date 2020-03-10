Российские тест-системы для диагностики коронавируса отравили в 10 стран

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Отечественные тест-системы для диагностики коронавируса нового типа, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поставлены уже в десять стран. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Недавно российская сторона передала такие тест-системы и в Монголию. В сообщении отмечается, что руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с делегацией представителей этой страны и обсудила вопросы профилактики по предотвращению завоза инфекции из-за рубежа. "Партнерами выражена готовность к совместной работе по борьбе с эпидемией с использованием российских подходов и алгоритмов по раннему выявлению инфекционных болезней. Монгольская сторона также проинформировала об использовании российских методических рекомендаций при подготовке национальных планов борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.