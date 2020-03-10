{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российские тест-системы для диагностики коронавируса отравили в 10 стран

В Роспотребнадзоре сообщили, что с их помощью выявили случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Отечественные тест-системы для диагностики коронавируса нового типа, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поставлены уже в десять стран. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Недавно российская сторона передала такие тест-системы и в Монголию. В сообщении отмечается, что руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с делегацией представителей этой страны и обсудила вопросы профилактики по предотвращению завоза инфекции из-за рубежа. "Партнерами выражена готовность к совместной работе по борьбе с эпидемией с использованием российских подходов и алгоритмов по раннему выявлению инфекционных болезней. Монгольская сторона также проинформировала об использовании российских методических рекомендаций при подготовке национальных планов борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

 

Теги
АрменияБелоруссияРоссияМонголияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Ливане зафиксировали первую смерть от болезни, вызванной коронавирусом
По данным телеканала LBC, заболевший прибыл в Ливан из Египта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС