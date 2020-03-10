Недельный эпидемический порог по гриппу превышен в 19 регионах России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Превышение недельных эпидемических порогов по гриппу зафиксировано в 19 субъектах РФ, а также пяти центральных городах регионов, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 10 неделе 2020 года (2 марта - 8 марта) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 19 субъектах Российской Федерации, а также в 5 центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эпидемический процесс в основном вовлечены дети от 7 до 14 лет и взрослое население. Поскольку профилактикой от гриппа является вакцинация, от него привилось более 73,95 млн граждан, что составляет 50,5% населения.