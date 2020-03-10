Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Погода в Санкт-Петербурге 9 марта установила новый температурный рекорд по теплу, на 1,3 градуса перекрывший предыдущий максимум 2015 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отметили, что это уже второй температурный рекорд для города за текущий месяц. Предыдущий был зафиксирован 2 марта, когда было перекрыт исторический максимум, отмеченный в 1997 году.