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Распространение коронавируса нового типа
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СМИ: в Ливане зафиксировали первую смерть от болезни, вызванной коронавирусом

По данным телеканала LBC, заболевший прибыл в Ливан из Египта

БЕЙРУТ, 10 марта. /ТАСС/. Первый пациент, попавший в госпиталь с коронавирусом, умер во вторник в Ливане. Как сообщил ливанский телеканал LBC, он был инфицирован после возвращения из поездки в Египет.

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Число ливанцев, у которых выявлена опасная инфекция, превысило в понедельник 40. Все они помещены в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском государственном университете.

Ранее ливанские власти закрыли до конца марта музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы, спортивно-оздоровительные и развлекательные центры из-за угрозы заражения коронавирусом. Продлена до середины марта пауза в занятиях в школах, институтах и университетах, не работают все дошкольные заведения.

Правительство Ливана ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где находятся основные очаги распространения коронавируса, с понедельника отменены полеты лайнеров национальной авиакомпании Middle East Airlines в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

 

Теги
ЛиванРаспространение коронавируса нового типа
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