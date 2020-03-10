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В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной на общеевропейском фоне

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не повод для самоуспокоения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В Кремле высоко оценивают действия российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В правительстве [РФ] работает соответствующий штаб [по предотвращению распространения коронавируса]. В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря", - сказал он. "На общеевропейском фоне сейчас, благодаря усилиям и мерам, которые предпринимаются, у нас ситуация более благоприятная", - добавил Песков. Однако он отметил, что "это абсолютно не повод для самоуспокоения". Песков повторил, что в РФ "предпринимаются самые энергичные меры по противодействию этому вирусу".

Он также сообщил, что Россия не вносила изменений в план подготовки торжеств в честь Дня Победы в Москве из-за коронавируса. "Пока, на сегодня, на настоящий момент подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-либо изменений нет, и они не вносились", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не отразится ли ситуация с распространением коронавируса на праздновании 9 мая.

Помимо этого, решений об отмене проведения в июле в Санкт-Петербурге саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) пока не принималось. "Пока каких-либо решений об отмене упомянутых вами мероприятий не принималось", - ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли из-за ситуации с распространением коронавируса быть отменены саммиты БРИКС и ШОС, проведение которых запланировано на 21-23 июля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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