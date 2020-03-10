В провинции Хубэй частично снимут ограничения на передвижение из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Власти провинции Хубэй разрешат местным жителям с нормальным состоянием здоровья передвигаться между районами с низким и средним уровнями риска распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа" со ссылкой на администрацию провинции.
Для контроля над перемещением жителей Хубэя местное правительство присвоит им индивидуальный цветной QR-код, который будет отображать состояние здоровья его обладателя в специальном приложении на смартфоне. Цвет кода может быть изменен в зависимости от состояния здоровья человека. Зеленый позволит перемещаться между районами провинции с низким и средним уровнями риска распространения коронавируса при соблюдении необходимых профилактических мер. Его получат те, кто находится вне подозрений на заражение или контактирование с инфицированными, сообщило агентство.
Желтый код будет предназначен для жителей Хубэя, контактировавших с больными. Его обладателям запрещено передвигаться между территориально-административными единицам провинции. Красный получат те, у кого уже подтвердили инфицирование коронавирусом, а также те, у кого подозревают заражение им. Обладатели такого кода должны находиться на карантине и получать соответствующее лечение.
Города, уезды и районы Хубэя, в которых на протяжении последних 14 дней не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, относятся к категории низкого уровня риска распространения вируса. Регионы, где за последние две недели выявлено менее 50 случаев инфицирования (или более 50 с низкой степенью концентрации распространения), представляют категорию среднего уровня риска. Места, где подтвердили 50 и более случаев (или регионы с высокой степенью концентрации заболеваний), относятся к категории высокого уровня риска.