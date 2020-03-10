В провинции Хубэй частично снимут ограничения на передвижение из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Власти провинции Хубэй разрешат местным жителям с нормальным состоянием здоровья передвигаться между районами с низким и средним уровнями риска распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа " со ссылкой на администрацию провинции.

Для контроля над перемещением жителей Хубэя местное правительство присвоит им индивидуальный цветной QR-код, который будет отображать состояние здоровья его обладателя в специальном приложении на смартфоне. Цвет кода может быть изменен в зависимости от состояния здоровья человека. Зеленый позволит перемещаться между районами провинции с низким и средним уровнями риска распространения коронавируса при соблюдении необходимых профилактических мер. Его получат те, кто находится вне подозрений на заражение или контактирование с инфицированными, сообщило агентство.

Желтый код будет предназначен для жителей Хубэя, контактировавших с больными. Его обладателям запрещено передвигаться между территориально-административными единицам провинции. Красный получат те, у кого уже подтвердили инфицирование коронавирусом, а также те, у кого подозревают заражение им. Обладатели такого кода должны находиться на карантине и получать соответствующее лечение.

Города, уезды и районы Хубэя, в которых на протяжении последних 14 дней не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, относятся к категории низкого уровня риска распространения вируса. Регионы, где за последние две недели выявлено менее 50 случаев инфицирования (или более 50 с низкой степенью концентрации распространения), представляют категорию среднего уровня риска. Места, где подтвердили 50 и более случаев (или регионы с высокой степенью концентрации заболеваний), относятся к категории высокого уровня риска.