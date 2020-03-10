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Крымские власти приобретут для медработников 300 квартир в 2020 году

В Крыму не хватает около 1,5 тыс. врачей и медицинского персонала, покупка квартир призвана сократить их дефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены в 2020 году приобрести 300 квартир для медработников региона, чтобы сократить дефицит персонала медучреждений. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Сейчас заканчивается инвентаризация жилого фонда в муниципальных образованиях. В Симферополе в этом году 40 квартир будет выделено медицинским работникам. Кроме того, у нас будет сессия Госсовета Крыма, на которой будут перераспределятся доходы от приватизации. 300 квартир в этом году [в целом по Крыму] будет приобретено для медиков", - сказал Аксенов.

Власти стремятся преодолеть нехватку медиков в регионе с 2018 года. В 2020 году планируется привлечь в республику до 100 человек по программе "Земский доктор".

В сентябре 2019 года Аксенов сообщал, что крымское правительство заложило в республиканском бюджете 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам в соответствии с поручениями президента России. Предусматривалась покупка служебного жилья для медиков, в том числе приезжающих из других регионов Российской Федерации.

В декабре 2019 года глава комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель сообщала ТАСС, что в целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Дефицит составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.

Выплачиваются региональные доплаты за совместительство по дефицитным специальностям. В частности, сумма доплат к зарплате составляет для врачей 7 тыс. рублей, фельдшеров - 5 тыс., медсестер и акушерок - по 4 тыс. рублей. Медработникам, живущим в сельской местности, ежемесячно выплачивается по 750 рублей на компенсацию оплаты жилья, электроэнергии и отопления. Разработана система компенсаций за съем жилья. Ее размер составляет до 30 тыс. рублей в месяц для населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек и до 20 тыс. рублей, где число жителей меньше 50 тыс. человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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