В Симферополе за праздничные выходные побиты два температурных рекорда

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 8 и 9 марта в Симферополе температурные рекорды: 25,2 и 25,3 градуса тепла. Максимальные температурные значения в эти дни ранее были установлены в 1999 и 1975 годах, сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

9 марта в Симферополе на 2,7 градуса был также превышен абсолютный максимум температуры воздуха, отмечается на сайте. Он составил плюс 25,3 градуса. Предыдущий абсолютный максимум этого дня наблюдался в 1975 году и составлял плюс 22,6 градуса.

Отмечается, что март в Крыму называют "капризным" месяцем - к примеру, 8 марта 1942 года в Симферополе температура воздуха составляла 16,6 градуса ниже нуля. Синоптики отмечают, что в этом году теплая и солнечная погода установилась благодаря влиянию средиземноморских воздушных масс.

В прошлую среду, 4 марта, в Симферополе также был побит температурный рекорд 1925 года - воздух прогрелся до плюс 27 градусов, перекрыв на 5,7 градуса абсолютный максимум этого дня.