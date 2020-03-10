AFP: Елисейский дворец усилил меры по защите Макрона и его окружения от коронавируса

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Елисейский дворец принял усиленные меры по защите президента Франции Эмманюэля Макрона и его окружения от коронавируса. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

По словам сотрудника Елисейского дворца, "для сохранения безопасности рабочего пространства президента" в его кабинетах в настоящий момент не проводятся встречи. Кроме того, как указал представитель администрации, особое внимание уделяется "предметам, до которых дотрагивается президент, - это ручки, блокноты, документы".

Усиленные меры защиты также касаются 800 сотрудников Елисейского дворца, в особенности ближайшего окружения Макрона. Тех, кто недавно вернулся из стран с наибольшим числом случаев заражения, просят остаться на некоторое время дома. Сотрудникам администрации также рекомендуют соблюдать меры осторожности в общественном транспорте, реже посещать кинотеатры и театры.

Как указали в администрации президента Франции, в связи с распространением коронавируса отменяется целый ряд визитов в резиденцию Макрона, а число приглашенных на ужины сводится к минимуму. Приглашенных при этом спрашивают, посещали ли они места, где зарегистрированы очаги инфекции, и общались ли с зараженными.

Другие превентивные меры по защите от коронавируса, в частности регулярная уборка помещений, где проводятся совещания, расстановка стульев на более широкой дистанции друг от друга, отказ от рукопожатий при встрече, действуют в Елисейском дворце уже на протяжении десяти дней. При этом источник в окружении Макрона отметил, что "глава государства не намерен находиться взаперти, он хочет продолжать свои поездки на места". Ближайшее мероприятие с участием президента Франции - церемония памяти жертв терроризма - намечено в Париже на 11 марта.

Ранее стало известно о том, что у министра культуры Франции Франка Риестера обнаружен коронавирус. По словам представителя министерства, в настоящее время Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.