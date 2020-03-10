{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

AFP: Елисейский дворец усилил меры по защите Макрона и его окружения от коронавируса

В частности, для сохранения безопасности рабочего пространства президента Франции в его кабинетах не проводятся встречи, отменены некоторые визиты в резиденцию Макрона, а число приглашенных на ужины сводится к минимуму

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Елисейский дворец принял усиленные меры по защите президента Франции Эмманюэля Макрона и его окружения от коронавируса. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

На эту тему
Эпидемия коронавируса. Улучшение в Китае, общенациональный карантин в Италии

По словам сотрудника Елисейского дворца, "для сохранения безопасности рабочего пространства президента" в его кабинетах в настоящий момент не проводятся встречи. Кроме того, как указал представитель администрации, особое внимание уделяется "предметам, до которых дотрагивается президент, - это ручки, блокноты, документы".

Усиленные меры защиты также касаются 800 сотрудников Елисейского дворца, в особенности ближайшего окружения Макрона. Тех, кто недавно вернулся из стран с наибольшим числом случаев заражения, просят остаться на некоторое время дома. Сотрудникам администрации также рекомендуют соблюдать меры осторожности в общественном транспорте, реже посещать кинотеатры и театры.

Как указали в администрации президента Франции, в связи с распространением коронавируса отменяется целый ряд визитов в резиденцию Макрона, а число приглашенных на ужины сводится к минимуму. Приглашенных при этом спрашивают, посещали ли они места, где зарегистрированы очаги инфекции, и общались ли с зараженными.

Другие превентивные меры по защите от коронавируса, в частности регулярная уборка помещений, где проводятся совещания, расстановка стульев на более широкой дистанции друг от друга, отказ от рукопожатий при встрече, действуют в Елисейском дворце уже на протяжении десяти дней. При этом источник в окружении Макрона отметил, что "глава государства не намерен находиться взаперти, он хочет продолжать свои поездки на места". Ближайшее мероприятие с участием президента Франции - церемония памяти жертв терроризма - намечено в Париже на 11 марта.

Ранее стало известно о том, что у министра культуры Франции Франка Риестера обнаружен коронавирус. По словам представителя министерства, в настоящее время Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.

 

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Открытие фонтанов в заповеднике "Петергоф" состоится 25 апреля
В действие будут приведены все 147 водометов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС