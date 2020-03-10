Хайнань организовал производство медицинских масок с нуля до 330 тыс. штук в сутки

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в связи с высоким спросом на защитные медицинские маски на фоне вспышки нового коронавируса организовала с нуля их массовое производство, обеспечив к настоящему времени их выпуск 330 тыс. штук в сутки. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, на острове бесперебойно работают уже шесть новых производственных линий на пяти фабриках. Кроме того, ведутся работы по настройке еще более 10 конвейеров, которые позволят быстро увеличить поставки этой продукции.

Согласно официальному плану, Хайнань планирует наращивать выпуск медицинских масок и ежедневно поставлять на рынок как минимум 1 млн штук такой продукции.

"Несмотря на то, что проблема удовлетворения спроса на маски в регионе в целом решена, <...> ряд ведомств продолжает предпринимать активные усилия для увеличения масштабов выпуска, а также устранять проблемы качества продукта, транспортировки [нового] оборудования, обеспечивать контроль над производственными материалами и упаковкой", - рассказал представитель местной администрации.

Он подчеркнул, что еще в январе провинция не располагала возможностями для производства защитных масок, однако смогла мобилизовать ресурсы и решить этот вопрос за считанные недели.

Согласно официальным данным, на Хайнане проходят лечение последние три человека, заразившиеся коронавирусом. Еще 159 выписались из больницы. В связи с улучшением ситуации на всем острове уровень реагирования на опасность распространения вируса понижен со среднего до низкого.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,7 тыс. человек, из них 59,8 тыс. выздоровели, свыше 3,1 тыс. скончались. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.