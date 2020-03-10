Постпред РФ заявил, что Москва поддержит обсуждение в ОБСЕ борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия поддержит обсуждение в рамках ОБСЕ совместных усилий по борьбе с новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

"Я бы приветствовал определенный интерес к этой теме", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос, собирается ли ОБСЕ обсуждать борьбу с коронавирусом.

Лукашевич отметил, что Хельсинкский Заключительный акт еще в середине 1970-х годов обозначил серьезные задачи для государств-участников, одним из направлений взаимодействия в соглашении указана медицина.

"Другое дело, что в рамках наших механизмов достаточно сложно найти какие-то рецепты, но порассуждать на темы, как бороться с этим распространяющимся вирусом совместно с другими организациями, например с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рядом других спецучреждений ООН, конечно, посмотреть на совместные усилия вполне можно было бы", - добавил Лукашевич.

"Эта тема, безусловно, тревожит всех и сильно ограничивает возможности многосторонних структур действовать по тем мандатам, которые существуют для них. Поэтому вопрос дискуссионный. Может быть, мы перед действующим председательством поставим эту проблему, тем более что ВОЗ собирается объявить уже всемирную пандемию этого коронавируса, что, действительно, является серьезным вызовом", - заключил постпред РФ.