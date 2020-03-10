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Распространение коронавируса нового типа

В Бельгии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране возросло до 267

ТАСС, 10 марта. Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бельгии. Общее число инфицированных в стране возросло до 267, сообщило во вторник министерство здравоохранения королевства.

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"В понедельник, 9 марта, [всего] было выявлено 28 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС). Всего с начала эпидемии зафиксировано 267 случаев инфицирования в Бельгии", - указывается в заявлении ведомства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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