В Дании число заразившихся коронавирусом увеличилось до 156

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом значительно увеличилось за последние сутки в Дании и достигло 156 человек. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Число заразившихся увеличивается каждый час, - отметила она. - Ожидается, что эта цифра увеличится еще больше".

В понедельник число инфицированных составляло 90 человек.

По данным Управления безопасности пациентов королевства, 875 человек находятся на карантине. Семь пациентов госпитализированы. Ни одного смертельного случая в стране не зарегистрировано.

В минувшую пятницу власти призвали к отмене до конца марта всех мероприятий с участием более 1 тыс. человек. В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания Управление здравоохранения рекомендовало гражданам отказаться от рукопожатий, поцелуев, объятий и использовать иные формы приветствия.

МИД в свою очередь скорректировал рекомендации в отношении зарубежных поездок. Особое внимание ведомство обращает на необходимость проявлять предельную осторожность и бдительность. В первую очередь предлагается отказаться, если в этом нет крайней необходимости, от путешествий в Китай, Иран, отдельные районы Южной Кореи и шесть регионов Италии.