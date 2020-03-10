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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Швейцарии зарегистрирована третья смерть от коронавируса

Всего в стране зарегистрировали 312 случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Третий человек умер от коронавируса в Швейцарии. Об этом сообщила во вторник швейцарская газета La Tribune de Geneve со ссылкой на власти кантона Тичино.

Отмечается, что кантон Тичино информировал о смерти 80-летнего мужчины, умершего в городе Мендризио в социальном учреждении для людей, нуждающихся в медицинской помощи. Подчеркивается, что речь идет о местном жителе, который "страдал от других патологий и умер от COVID-19".

Эта информация пока не нашла отражения в статистике, которую ежедневно обновляет на своем сайте Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

Ранее в Швейцарии от коронавируса умерли 74-летняя женщина и 76-летний мужчина. По состоянию на 9 марта ФУОЗ подтвердил 312 случаев заражения коронавирусом. Болезнь зарегистрирована в 20 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Цюрихе и Тичино.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. Особое внимание уделяется здоровью людей старше 65 лет, а также всех лиц с ослабленным здоровьем. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.

 

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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