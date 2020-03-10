Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 8 тыс.

ТЕГЕРАН, 10 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране превысило 8 тысяч, зафиксирован 291 летальный исход. Такие данные привел во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

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"За сутки зафиксирован 881 новый случай коронавируса в стране. Общее число составляет 8042", - цитирует его агентство IRNA. Он добавил, что умер 291 человек. Ранее сообщалось о 7161 заболевшем и 237 летальных исходах.

Как сообщило агентство Tasnim, 9 марта в одной из больниц Тегерана от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умер бывший заместитель главы управления по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Фарзад Тазари. В субботу агентство IRNA проинформировало о смерти депутата Меджлиса (парламента) Фатемы Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. По данным президента Ирана Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях страны.