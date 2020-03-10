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Распространение коронавируса нового типа

Регулятор ЕС допустил возможный дефицит медикаментов из-за распространения коронавируса

В Европейском агентстве лекарственных средств отметили, что пока не было каких-либо сообщений о нехватке или перебоях в поставках лекарств

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) не исключило возможного дефицита медикаментов и перебоев в их поставках на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении европейского регулятора.

"В настоящий момент не было получено каких-либо сообщений о нехватке или перебоях в поставках лекарств, продаваемых в ЕС. По мере того как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения развивается, нельзя исключать дефицит [медикаментов] или сбои [в их поставках]", - указывается в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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