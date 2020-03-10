Открытие фонтанов в заповеднике "Петергоф" состоится 25 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Новый сезон фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" начнется в этом году 25 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В действие будут приведены все 147 водометов, начиная с главного - "Самсон, разрывающий пасть льву".

"Первый пуск фонтанов состоится 25 апреля. Под "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра команду запустить фонтаны даст генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая. В мае на Большом каскаде пройдет традиционный весенний праздник фонтанов, который в этом году посвятят 75-летию Победы", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

Фонтанная система Петергофа, объединяющая 147 водометов, приводится в действие одновременно, поэтому работникам отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ "Петергоф" приходится выверять пуск механизмов по секундомеру. По данным музея-заповедника, на приведение одного фонтана в действие уходит от 30 секунд до 3 минут, в зависимости от сложности механизма, а на включение "Самсона" - требуется пять секунд. За включение и выключение фонтанов отвечают две фонтанные группы, работающие по очереди. Всего же работу петергофских фонтанов обеспечивают 29 специалистов.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2019 году музей посетили свыше 6,2 млн человек. Больше половины посетителей Петергофа - это российские граждане, доля иностранных гостей - около 40%. Самый большой наплыв туристов за сезон-2019 был зафиксирован 10 августа, когда музей принял в течение дня 51,5 тыс. человек. О влиянии коронавируса на новый сезон в музее пока не делают прогнозов, поскольку данные "низкого" зимнего сезона пока не дают возможности дать корректных оценок.

В феврале музей-заповедник представил в Минкультуры РФ концепцию развития, включающую в себя мероприятия к юбилею Победы, выставки за рубежом и реализацию программ для детей. Ранее ТАСС сообщал, что к 75-летию Победы в Петергофе посвятят оба традиционных ежегодных праздника: торжественное открытие петергофских фонтанов весной и закрытие осенью. Кроме того, состоятся мультимедийная и баннерная выставки, посвященные послевоенному восстановлению Большого Петергофского дворца и других памятников, разрушенных в годы немецкой оккупации.

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.