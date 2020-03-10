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Власти Севастополя планируют строительство железной дороги в обход Инкерманского монастыря

Электрифицированная железная дорога будет построена по поручению президента России Владимира Путина
Свято-Клементовский Инкерманский мужской монастыря Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Свято-Клементовский Инкерманский мужской монастыря
© Владимир Смирнов/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя разработают предложения для строительства нового участка железной дороги, которая будет проложена в обход Свято-Климентовского мужского монастыря. Об этом сообщили ТАСС в правительстве города во вторник.

"Будут разработаны предложения по оптимальной трассировке, проектированию и строительству электрифицированной железной дороги в обход Свято-Клементовского Инкерманского мужского монастыря", - говорится в ответе правительства на запрос ТАСС.

Эти предложения власти Севастополя и Крыма должны подготовить совместно с ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). В ведении этого управления находится вся железнодорожная структура полуострова. Отмечается, что также будут разработаны предложения по строительству железнодорожной ветки от аэропорта Симферополя.

КЖД уже объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации железнодорожного обхода. Материалы размещены на сайте госзакупок. Согласно конкурсной документации, работы будут проведены в три этапа. Варианты схемы трассы будут разработаны до 15 июня на основании инженерно-изыскательских работ и технико-экономического обоснования. Проектно-сметная документация должна быть создана до 1 сентября. Затем предполагается сопровождение в Главгосэкспертизе России до получения положительного заключения, но не позже 1 декабря 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. Предложение прозвучало на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь.

О монастыре

Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане (город в составе Севастополя) является одним из древнейших действующих монастырей Крымского полуострова. Более 2 тыс. лет назад в этой местности начали добывать белый камень, который использовался для строительства не только на полуострове, но и в других городах Причерноморья и Средиземноморья.

Во времена Римской империи на каменоломни Крыма ссылали каторжников. В I веке нашей эры во время гонений на христиан сюда был сослан епископ Климент. Он продолжал проповедовать христианскую веру на каторге и способствовал созданию храмов. Один из них - первый пещерный храм на территории полуострова, позднее получивший имя христианского святого. Спустя несколько лет после ссылки епископ Климент был казнен. Его привязали к якорю и утопили в Черном море. Христианская церковь признала Климент священномучеником. Он почитается святым и православными и католиками.

Во времена Византийской империи в VIII-IX веке этот храм стал частью созданного при нем мужского монастыря. Изначально монахи жили в пещерах, находящихся в нескольких скалах вдоль Черной речки. Со временем на плато над Монастырской скалой соорудили крепость Каламита, а в ней построили новые храмы. Они до нашего времени не сохранились.

 В 1475 году эти земли захватили турки. Захватчики приспособили монастырские строения и Каламиту для своих нужд.

В XVIII веке Крымский полуостров вошел в состав России. Русская церковь возродила монастырь, который действовал до начала ХХ века. После Октябрьской революции советская власть закрыла его. Во время Великой Отечественной войны в пещерном комплексе находился штаб знаменитой 25-й Чапаевской дивизии, защищавшей Севастополь.

После распада СССР церковь вновь возродила монастырь. Были построены или отреставрированы храмы, кельи и другие помещения.

Скала, в которой расположен монастырь, постепенно разрушается. Этому способствует, в том числе, железная дорога, проложенная на расстоянии 50-100 метров от нее. Тяжелые поезда создают вибрации, которые разрушают камень. У подножия Монастырской скалы лежат громадные каменные блоки. По стене в неиспользуемой части ползут трещины.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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