Отели Геленджика в мартовские праздники впервые оказались заполнены на 100%

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Загрузка отелей курорта Геленджик Краснодарского края впервые в дни мартовских праздников составила 100%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Геленджике впервые за несколько лет загрузка отелей на мартовские праздники составила 100%. Причин несколько: это и событийный туризм, и развитие туристической инфраструктуры города, и, конечно же, ситуация с коронавирусом в мире", - уточнили в пресс-службе.

В администрации пояснили, что для этого периода в Геленджике загрузка отелей категорий четыре и пять "звезд" нехарактерна. По всей видимости, приехавшие в город в мартовские праздники - это те, кто предпочел внутренний туризм поездкам за рубеж. Преимущественно курорт посетили гости из Московской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубани в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17,3 млн человек.