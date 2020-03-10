{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число приемных семей в Москве возросло почти в восемь раз с 2010 года

Всего в столице насчитывается 2675 приемных семьей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество приемных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось почти в восемь раз и превысило 2,6 тыс. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"За последние несколько лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. С 2010 года количество приемных семей выросло почти в восемь раз. Сегодня в Москве 2675 приемных семьей, тогда как в 2010 г. их было всего 358", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня более 18,8 тыс. (93%) московских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, и лишь 1409 детей (7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. В центрах содействия семейному воспитанию дети живут в комнатах квартирного типа, рассчитанных на шесть-восемь человек, где есть личное пространство с местом для сна, столы для занятий, шкафы для личных вещей, санузлы, комнаты для отдыха и игр и прочее. За каждой квартирой закреплена воспитательница, которая учит детей вести домашнее хозяйство, организовывать свой досуг и развивать творческие задатки.

Уточняется, что в Москве также существует постинтернатный патронат - это вид социальной помощи для оказания содействия детям-сиротам при адаптации ко взрослой жизни и в замещающих семьях. Помощь предоставляют 54 уполномоченные организации, включая центры содействия семейному воспитанию, центры поддержки семьи и детства, некоммерческие организации, а также центр "Детство". Поддержку получают все выпускники интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Монголия временно ограничила иностранцам въезд в страну из-за коронавируса
В посольстве России уточнили, что ограничение будет действовать до 28 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС