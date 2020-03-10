Число приемных семей в Москве возросло почти в восемь раз с 2010 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество приемных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось почти в восемь раз и превысило 2,6 тыс. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"За последние несколько лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. С 2010 года количество приемных семей выросло почти в восемь раз. Сегодня в Москве 2675 приемных семьей, тогда как в 2010 г. их было всего 358", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня более 18,8 тыс. (93%) московских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, и лишь 1409 детей (7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. В центрах содействия семейному воспитанию дети живут в комнатах квартирного типа, рассчитанных на шесть-восемь человек, где есть личное пространство с местом для сна, столы для занятий, шкафы для личных вещей, санузлы, комнаты для отдыха и игр и прочее. За каждой квартирой закреплена воспитательница, которая учит детей вести домашнее хозяйство, организовывать свой досуг и развивать творческие задатки.

Уточняется, что в Москве также существует постинтернатный патронат - это вид социальной помощи для оказания содействия детям-сиротам при адаптации ко взрослой жизни и в замещающих семьях. Помощь предоставляют 54 уполномоченные организации, включая центры содействия семейному воспитанию, центры поддержки семьи и детства, некоммерческие организации, а также центр "Детство". Поддержку получают все выпускники интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет.