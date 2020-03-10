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Распространение коронавируса нового типа
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Макрон заявил, что Франция находится на начальной стадии эпидемии коронавируса

Число заразившихся коронавирусом там достигло 1412 человек

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Франция, где, по последним данным, число заразившихся коронавирусом достигло 1412 человек, находится на начальной стадии эпидемии. Об этом заявил во вторник президент республики Эмманюэль Макрон по итогам визита в центр скорой помощи при парижском госпитале Некер.

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"Мы находимся на начальной стадии эпидемии. Следует признать это со всей очевидностью", - сказал он. "Наши медицинские службы противостоят нарастанию эпидемии", - добавил Макрон.

Он заверил, что "Франция хорошо подготовилась к эпидемии и предусмотрела ее наступление". "У нас компетентные медицинские специалисты, которые мобилизованы перед этим кризисом", - сказал французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул, что "ситуация с распространением коронавируса в департаментах (регионах Франции - прим. ТАСС) разная". "Противоэпидемические меры уже осуществляются в тех департаментах, где существуют очаги заболевания", - сказал он.

Президент республики призвал французов проявлять бдительность и следовать рекомендациям медицинских властей. Макрон подчеркнул, что "у 85% граждан, которые будут инфицированы, будет доброкачественная форма коронавируса".

Согласно последним данным французских властей, во Франции 30 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

 

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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