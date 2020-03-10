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75-летие Победы

В параде Победы в Воронеже примут участие более 3 тыс. военных

Мероприятие пройдет на главной городской площади

ВОРОНЕЖ, 10 марта. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа примут участие в параде Победы в городе воинской славы Воронеже. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО, курсантов, кадет, юнармейцев и представителей других силовых ведомств региона примут участие 9 мая в военном параде в Воронеже в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, военнослужащие пройдут в парадном строю по главной площади Воронежа - площади Ленина. "За ними пройдет механизированная колонна боевой и специальной техники, в которой будет представлено свыше 110 образцов вооружения", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияВоронежская область75-летие Победы
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