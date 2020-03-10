{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ: представитель ОБСЕ Дезир стал объективнее в вопросах прав российских СМИ

Александр Лукашевич отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "старается показать, что подобного рода сюжеты заслуживают самого пристального внимания и как может старается повлиять на позицию государств, которые осуществляют такую агрессивную политику"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в последнее время стал более объективно рассматривать инциденты с нарушением прав российских журналистов. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

"Уникальный инструмент и институт, который создан только в ОБСЕ, - институт представителя по вопросам свободы СМИ. Арлем Дезир, можно сказать, в последний год через наше очень плотное взаимодействие начал более объективно смотреть на эти вещи, - сказал Лукашевич. - Он резко реагирует на подобного рода случаи. Вы помните, как он отреагировал и на Sputnik в Эстонии. Мы всячески тоже подпитываем его различными фактами и информацией".

Дипломат отметил, что Дезир "старается показать, что подобного рода сюжеты заслуживают самого пристального внимания и как может старается повлиять на позицию государств, которые осуществляют такую агрессивную политику".

По словам Лукашевича, когда РФ в постоянном совете ОБСЕ поднимает эти вопросы, внятных объяснений, в том числе от эстонской стороны, получить не удается. "Это настолько очевидная вещь, что та невнятица, которую пытаются в ответ на наши претензии предъявить наши коллеги, показывает, что действительно внеправовые методы используются в политических целях. Это совершенно недопустимо с точки зрения профессиональной работы журналистского сообщества и наших журналистов за рубежом. Поэтому эти темы постоянно в повестке дня, мы будет продолжать эту линию и с активным подключением господина Дезира и его возможностей повлиять на изменения этой нездоровой ситуации", - заключил постпред РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Врачи выписали гражданина Украины после ДТП с микроавтобусом под Псковом
Мужчину забрала спецскорая с Украины, в момент выписки он находился в удовлетворительном состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС