Постпред РФ: представитель ОБСЕ Дезир стал объективнее в вопросах прав российских СМИ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в последнее время стал более объективно рассматривать инциденты с нарушением прав российских журналистов. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

"Уникальный инструмент и институт, который создан только в ОБСЕ, - институт представителя по вопросам свободы СМИ. Арлем Дезир, можно сказать, в последний год через наше очень плотное взаимодействие начал более объективно смотреть на эти вещи, - сказал Лукашевич. - Он резко реагирует на подобного рода случаи. Вы помните, как он отреагировал и на Sputnik в Эстонии. Мы всячески тоже подпитываем его различными фактами и информацией".

Дипломат отметил, что Дезир "старается показать, что подобного рода сюжеты заслуживают самого пристального внимания и как может старается повлиять на позицию государств, которые осуществляют такую агрессивную политику".

По словам Лукашевича, когда РФ в постоянном совете ОБСЕ поднимает эти вопросы, внятных объяснений, в том числе от эстонской стороны, получить не удается. "Это настолько очевидная вещь, что та невнятица, которую пытаются в ответ на наши претензии предъявить наши коллеги, показывает, что действительно внеправовые методы используются в политических целях. Это совершенно недопустимо с точки зрения профессиональной работы журналистского сообщества и наших журналистов за рубежом. Поэтому эти темы постоянно в повестке дня, мы будет продолжать эту линию и с активным подключением господина Дезира и его возможностей повлиять на изменения этой нездоровой ситуации", - заключил постпред РФ.