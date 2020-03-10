Состояние пациентки с коронавирусом в Нижнем Новгороде оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 10 марта. Пациентка с коронавирусом, госпитализированная в пятницу в Нижнем Новгороде, находится в удовлетворительном состоянии, она получает все необходимые медикаменты. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Пациентка, по данным медиков, на сегодня находится в удовлетворительном состоянии. Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у нее нет. Температура нормальная. Она получает необходимые медикаменты и продолжит лечение в стационаре до тех пор, пока повторные анализы не будут отрицательными", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, новых случаев коронавируса на территории региона не выявлено. "Все, кто контактировал с этой пациенткой, а также те, кто прибыл из-за рубежа и почувствовал недомогание, находятся под контролем медицинских работников. Проводятся все необходимые обследования, которые на данный момент не выявили новых случаев", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В пятницу, 6 марта, стало известно о том, что у девушки 1993 года рождения, вернувшейся в Нижний Новгород из туристической поездки в Милан, выявлен коронавирус. По словам медиков, болезнь протекает в легкой форме. Установлены около 10 человек, с которыми девушка контактировала после возвращения в Россию, они находятся дома под ежедневным медицинским контролем.