Конференцию России и ЕС по климату перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Конференция Россия-Евросоюз по климату, которая была запланирована на 16-17 марта в Сколково, перенесена на осень из-за коронавируса. Об этом сообщает во вторник центр энергетики Московской школы управления "Сколково".

"С сожалением вынуждены сообщить вам, что в связи ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции и необходимыми ограничительными мерами, вводимыми органами государственной власти Европейского союза и Российской Федерации, конференция Россия-ЕС по климату, запланированная к проведению 16-17 марта 2020 года, переносится на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.