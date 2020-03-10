На фоне коронавируса прорабатываются разные сценарии доставки Благодатного огня в Россию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фонд Андрея Первозванного, который на протяжении многих лет доставляет в Россию Благодатный огонь на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, в связи с ограничениями из-за коронавируса прорабатывает различные варианты его доставки в страну к Пасхе.

В понедельник и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство вводит сроком на две недели до 23 марта обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех лиц, въезжающих в страну. Для израильтян эта мера вступила в силу в 21:00 мск 9 марта, для иностранцев - через 72 часа, указали представители Минздрава и МВД страны.

"Фонд Андрея Первозванного в рабочем режиме совместно с ответственными органами Государства Израиль, МИД России, священноначалием Русской Православной Церкви, Иерусалимского Патриархата, Армянским Патриархом Иерусалима прорабатывает различные возможные сценарии реализации программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму" и принесения Благодатного огня в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы фонда. Вместе с тем, конкретные варианты и сценарии доставки не уточняются.

В фонде подчеркнули, что богослужения на Святой Земле будут проходить независимо от числа прибывших туда паломников. "Вместе с тем, богослужения Страстной Седмицы и Пасхальные службы на Святой Земле будут проводиться как и в предыдущие столетия, вне зависимости от количества прибывших паломников. В Великую Субботу внимание миллионов верующих было и будет обращено к Храму Воскресения Христова в Иерусалиме", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фонд с уважением относится ко всем решениям, принимаемым руководством Израиля в связи распространением опасной инфекции. "Безусловно, забота о здоровье людей - это приоритет государственной политики и России, и Израиля, и других государств", - говорится в заявлении.

О святынях

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия.

Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня: чудесным образом загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа. Поначалу огонь не обжигает - верующие символично умываются им.Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.