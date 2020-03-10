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Распространение коронавируса нового типа

Монголия временно ограничила иностранцам въезд в страну из-за коронавируса

В посольстве России уточнили, что ограничение будет действовать до 28 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Монголии до 28 марта ограничили иностранным гражданам въезд в страну на фоне первого в республике зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом. Об этом во вторник сообщило посольство России в Монголии на своей странице в Facebook.

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"10 марта 2020 года на заседании Государственной чрезвычайной комиссии Монголии принято решение отменить до 28 марта 2020 года (включительно) все регулярные авиарейсы в Монголию, прекратить движение поездов и запретить въезд на территорию страны на автомобилях для иностранных граждан, в том числе граждан РФ и лиц без гражданства", - говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что в Монголии до 07:00 (02:00 мск) 16 марта приостановлено междугородное движение для всех видов транспорта внутри страны, включая поездки на личных автомобилях, междугородных автобусах и поездах, а также передвижение на самолетах внутренних авиалиний".

 

Теги
РоссияМонголияРаспространение коронавируса нового типа
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