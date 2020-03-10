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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Марокко зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Речь идет о 89-летней женщине, которая приехала из Италии

ТАСС, 10 марта. Министерство здравоохранения Марокко во вторник подтвердило первый в стране случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, умерла 89-летняя женщина, приехавшая из Болоньи (Италия). Отмечается, что она страдала от болезней сердца и дыхательных путей.

По данным Reuters, в Марокко зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Марокканские власти ранее приостановили авиасообщение с Италией, а также запретили проведение мероприятий с участием иностранцев и более чем 1000 участников.

 

Теги
МароккоРаспространение коронавируса нового типа
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